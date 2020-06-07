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7 червня • оновлено в 23:43
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Українська тенісистка Анжеліка Димова підкорила мережу неймовірною красою

1.1т
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19-річна українська тенісистка Ангеліна Димова справила справжній фурор в Instagram своєю фантастичною зовнішністю.

На сторінку одеситки підписано трохи менше 180 тисяч фоловерiв. Користувачі під знімками залишають сотні коментарів, зізнаючись у любові українці і захоплюючись її красою.

Ангеліна живе і тренується в Майямі, виступаючи під егідою ITF Juniors. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Ангеліна Димова

Ангеліна Димова

@angelina_dimova

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура викликала справжній фурор в мережі своїми чарівними відвертими фотографіями. 28-річна киянка знялася в сексуальній фотосесії, прикривши голі груди руками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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