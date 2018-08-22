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Українська спортсменка-красуня викликала захват у Росії

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Знаменита українська легкоатлетка Христина Стуй, яка спеціалізується в бігу на спринтерські дистанції 100 і 200 метрів, стала героїнею статті авторитетного російського спортивного видання Євроспорт.

Російський ЗМІ назвав бронзову призерку чемпіонату світу 2011 року в естафетному бігу 4х100 метрів і учасницю Олімпійських ігор 2008 року "чудовою і безпосередньою".

OBOZREVATEL, в свою чергу, також пропонує читачам оцінити красу нашої співвітчизниці.

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This is my life and I'm happy to be living it #nikewoman #trackandfield #betterforit

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy)

🐳🐳🐳

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy)

#recovery #icebucket #trackandfield #nikewoman

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy)

Wonderful holliday #sea #boat #seaview #lovesea #september #seaside

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy)

💙💚🏝

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy)

Нагадаємо, що недавно білоруська спортсменка Ольга Мазуренок, незважаючи на носову кровотечу, виграла марафон на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Проблеми у 29-річної легкоатлетки почалися приблизно на позначці 10 км і 7 кілометрів вона бігла з закривавленим обличчям.

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Христина Стуй
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