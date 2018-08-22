Українська спортсменка-красуня викликала захват у Росії

Знаменита українська легкоатлетка Христина Стуй, яка спеціалізується в бігу на спринтерські дистанції 100 і 200 метрів, стала героїнею статті авторитетного російського спортивного видання Євроспорт.
Російський ЗМІ назвав бронзову призерку чемпіонату світу 2011 року в естафетному бігу 4х100 метрів і учасницю Олімпійських ігор 2008 року "чудовою і безпосередньою".
OBOZREVATEL, в свою чергу, також пропонує читачам оцінити красу нашої співвітчизниці.
Христина і море
Христина і річка
Христина в раю
Христина на виставці тюльпанів
Христина і мамина магнолія
Христина в фотосесії для Nike
Христина і сердечко
Христина і ланцюги
Христина і веселі гойдалки
Христина в образі Мері Поппінс
Христина і вінок
Христина й обеззброююче заклинання
Христина і дуже стильне фото
Христина і роздягальня київського "Динамо"
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Нагадаємо, що недавно білоруська спортсменка Ольга Мазуренок, незважаючи на носову кровотечу, виграла марафон на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Проблеми у 29-річної легкоатлетки почалися приблизно на позначці 10 км і 7 кілометрів вона бігла з закривавленим обличчям.
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