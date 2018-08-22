Українська спортсменка-красуня викликала захват у Росії

Знаменита українська легкоатлетка Христина Стуй, яка спеціалізується в бігу на спринтерські дистанції 100 і 200 метрів, стала героїнею статті авторитетного російського спортивного видання Євроспорт.

Російський ЗМІ назвав бронзову призерку чемпіонату світу 2011 року в естафетному бігу 4х100 метрів і учасницю Олімпійських ігор 2008 року "чудовою і безпосередньою".

OBOZREVATEL, в свою чергу, також пропонує читачам оцінити красу нашої співвітчизниці.

Христина і море

Христина і річка

Христина в раю

Христина на виставці тюльпанів

Христина і мамина магнолія

Христина в фотосесії для Nike

Христина і сердечко

Христина і ланцюги

Христина і веселі гойдалки

Христина в образі Мері Поппінс

Христина і вінок

Христина й обеззброююче заклинання

Христина і дуже стильне фото

Христина і роздягальня київського "Динамо"

This is my life and I'm happy to be living it #nikewoman #trackandfield #betterforit Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 1 Май 2017 о 10:41 PDT

🐳🐳🐳 Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 13 Кві 2017 о 4:50 PDT

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 15 Авг 2017 о 11:03 PDT

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 27 Авг 2017 о 9:36 PDT

Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 26 Сен 2017 о 11:47 PDT

💙💚🏝 Публікація від Kristina Stuy (@kristina_stuy) 28 Сен 2017 о 3:10 PDT

Нагадаємо, що недавно білоруська спортсменка Ольга Мазуренок, незважаючи на носову кровотечу, виграла марафон на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Проблеми у 29-річної легкоатлетки почалися приблизно на позначці 10 км і 7 кілометрів вона бігла з закривавленим обличчям.