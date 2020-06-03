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3 червня • оновлено в 20:38
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Українська рекордсменка UFC Марина Мороз одягла сукню і вразила красою

1.8т
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Знаменита українська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Марина Мороз (9-3) викликала фурор в Instagram, поставши перед шанувальниками в сукнi.

Пiдписникi, що звиклі бачити 28-річну уродженку Вільногірська в спортивному одязі, були вражені її красою і жіночністю.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Марина Мороз

Марина Мороз

@maryna_moroz_ufc

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Марина встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139. Після переможного бою проти бразилійки Майра Буено Сілви (5-0), Мороз виклала фото з лікарні.

Українка зображена в кадрі, що лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Марина Мороз
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