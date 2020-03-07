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7 березня • оновлено в 03:26
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Українська "Лара Крофт": відома боксерка з сексуальною фігурою знялася в нижній білизні

1.1т
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Відома українська боксерка Ніла Липська викликала захват у своїх шанувальників, виклавши відвертий знімок в Instagram.

Майстер спорту з боксу Ніла Липська раніше входила до складу національної жіночої збірної України, а нині 30-річна блондинка активно розвиває кар'єру моделі. Найсоковитіші фото Ніла любить викладати у себе в соцмережах, супроводжуючи знімки дотепними коментарями.

Чарівна українка розповіла в одному з інтерв'ю, що їй завжди подобався образ жінки-воїна. "Хотілося бути Ларою Крофт", – зізналася вона.

"Я виросла в невеликому містечку, і варіантів спортивних секцій для дітей було не так вже й багато. А спорт я завжди любила. Коли захотіла зайнятися чимось серйозно, переді мною став вибір – боротьба, футбол або бокс. І я вибрала бокс. Просто це моє. Для 14-річної дівчинки це було незвичайне рішення. І хлопці, з якими я займалася, спочатку зустріли мене саркастичними посмішками", – згадує Ніла.

Цілеспрямованості дівчини можна тільки позаздрити. І нехай перемоги в боксі залишилися позаду, на новому терені Ніла, маючи природну красу, "знищує" більшість конкуренток-моделей з надлишком силікону.

OBOZREVATEL пропонує переконатися в цьому й оцінити найефектніші фото спортсменки.

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Ніла Липська

Ніла Липська

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, кохана дівчина форварда молодіжної збірної України з футболу Владислава Супряги почала кар'єру телеведучої, продемонструвавши пікантні знімки.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Україна
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