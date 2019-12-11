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12 грудня • оновлено в 00:34
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Українська футболістка-чемпіонка знялася топлес

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Голкіпер київського футбольного клубу "Євроформат" Вікторія Кислова викликала справжній фурор в соціальних мережах, похвалившись оголеною фотосесією.

Дівчина виклала у себе в Instagram знімки, на яких без сорому позує топлес. Такі відверті кадри викликали бурхливе захоплення у друзів і шанувальників українки.

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

Вікторія Кислова

Вікторія Кислова

Instagram Вікторії Кислової

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні цього року Кислова стала справжньою зіркою мережі, після того, як чудово проявила себе в жіночому чемпіонаті України.

Вікторія в фіналі витягнула вирішальний пенальті і стала кращим воротарем турніру, а її команда - чемпіоном. Шанувальники не змогли пройти повз краси дівчата, заваливши її захопленими коментарями.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Україна
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