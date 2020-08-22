Українська дівчина-арбітр вразила мережу своєю красою
Українська дівчина-арбітр Марія Зобенко викликала справжній фурор серед своїх пiдписників в Instagram.
18-річна дніпрянка знялася в білій сукні, зачаровано шанувальників. У коментарях друзі українки влаштували справжній шквал коментарів, захоплюючись її зовнішністю.
"Шикарна дама", "Краса", "Очманiлая", "Бомба", "Це що за прекрасна принцеса?" – пишуть під знімками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лайнсмен на матчах чемпіонату Київського району (Одеса) Марина Попаденко розповіла, що помічник головного арбітра заробляє за гру 300 гривень.
За словами дівчини, у неї в середньому від 8 до 15 поєдинків за місяць.
Відзначимо, що українська дівчина-арбітр Софія Причина стала справжньою зіркою мережі після того, як засвітилася на матчі Першої Ліги України.