Українська дівчина-арбітр вразила мережу своєю красою

Українська дівчина-арбітр Марія Зобенко викликала справжній фурор серед своїх пiдписників в Instagram.

18-річна дніпрянка знялася в білій сукні, зачаровано шанувальників. У коментарях друзі українки влаштували справжній шквал коментарів, захоплюючись її зовнішністю.

"Шикарна дама", "Краса", "Очманiлая", "Бомба", "Це що за прекрасна принцеса?" – пишуть під знімками.

Марія Зобенко на роботі tribuna.com

Марія Зобенко святкує 18-річчя Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в барі Instagram Марії Зобенко

Коментарі під фотографією Марії Зобенко Instagram Марії Зобенко

Коментарі під фотографіями Марії Зобенко Instagram Марії Зобенко

Коментарі під знімками Марії Зобенко Instagram Марії Зобенко

Коментарі під знімками Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в поле Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в кафе Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в купальнику Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в червоній сукні Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в білій сукні Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко в Дніпрі Instagram Марії Зобенко

Марія Зобенко на терасі ресторану Instagram Марії Зобенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лайнсмен на матчах чемпіонату Київського району (Одеса) Марина Попаденко розповіла, що помічник головного арбітра заробляє за гру 300 гривень.

За словами дівчини, у неї в середньому від 8 до 15 поєдинків за місяць.

Відзначимо, що українська дівчина-арбітр Софія Причина стала справжньою зіркою мережі після того, як засвітилася на матчі Першої Ліги України.

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