Українська чемпіонка Юлія Мішура похвалилася фігурою в купальнику
Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура знялася в спокусливій фотосесії.
28-річна киянка у себе в Instagram виклала фото і відео, де позує в яскравому купальнику, демонструючи ідеальне спортивне тіло.
У коментарях користувачі зізнаються в коханні українці, відзначаючи її красу.
Раніше спортсменка вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля вже радувала шанувальників знімком без одягу.
23 лютого Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.
Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.
Наша фітоняшка кілька років тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.