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14 червня • оновлено в 12:29
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Українська чемпіонка Юлія Мішура похвалилася фігурою в купальнику

1.6т
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Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура знялася в спокусливій фотосесії.

28-річна киянка у себе в Instagram виклала фото і відео, де позує в яскравому купальнику, демонструючи ідеальне спортивне тіло.

У коментарях користувачі зізнаються в коханні українці, відзначаючи її красу.

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Українська чемпіонка похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому купальнику

Instagram Юлії Мішури

Раніше спортсменка вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля вже радувала шанувальників знімком без одягу.

23 лютого Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.

Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Наша фітоняшка кілька років тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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