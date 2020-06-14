Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура знялася в спокусливій фотосесії.

28-річна киянка у себе в Instagram виклала фото і відео, де позує в яскравому купальнику, демонструючи ідеальне спортивне тіло.

У коментарях користувачі зізнаються в коханні українці, відзначаючи її красу.

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Instagram Юлії Мішури

Раніше спортсменка вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юля вже радувала шанувальників знімком без одягу.

23 лютого Мішура стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.

Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Наша фітоняшка кілька років тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!