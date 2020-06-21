Відома українська тенісистка Дарiя Снігур вразила своїх шанувальників, знявшись в "дорослій" фотосесії.

У кадрі 18-річна киянка позує в брючному костюмі і в червоних туфлях на тлі картин.

"Такий ви мене ще не бачили", – підписала знімки спортсменка.

Українська чемпіонка Wimbledon знялася в незвичайній фотосесії Instagram Дарii Снігур

Українська чемпіонка Wimbledon знялася в незвичайній фотосесії Instagram Дарii Снігур

Українська чемпіонка Wimbledon знялася в незвичайній фотосесії Instagram Дарii Снігур

Нагадаємо, що в липні минулого року році Даша створила грандіозну сенсацію, вигравши юнацький Wimbledon. Снігур обіграла у фіналі американку Алексу Ноель (6:4, 6:4), поступаючись в першому сеті 1:4, а в другому 0:3.

У вересні 2019 го Снігур стала володаркою чемпіонського титулу на турнірі ITF з призовим фондом 25 000 доларів в ізраїльському Кирьят-Шмоні.