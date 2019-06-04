Українська чемпіонка вийшла топлес на балкон готелю - фотофакт

Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова завзято проводить свій відпочинок у Болгарії.

28-річна українка, яка не так давно зробила операцію зі збільшення грудей, вирішила показати результати місцевим жителям.

Дівчина без сорому вийшла топлес на балкон свого номера.

"Живіть у кайф і нехай весь світ зачекає", - підписала дівчина кадр, додавши до підпису цитату Марка Твена: "Лише про дві речі у своєму житті ми будемо шкодувати перед смертю - що мало любили і мало подорожували".

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

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Відзначимо, що недавно Анна розмістила кадр, в якому стоїть абсолютно роздягнена на тлі вікна.

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