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/роздягальня

Українська чемпіонка вийшла топлес на балкон готелю - фотофакт

2.8тЧитати матеріал російською

Срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова завзято проводить свій відпочинок у Болгарії.

28-річна українка, яка не так давно зробила операцію зі збільшення грудей, вирішила показати результати місцевим жителям.

Дівчина без сорому вийшла топлес на балкон свого номера.

"Живіть у кайф і нехай весь світ зачекає", - підписала дівчина кадр, додавши до підпису цитату Марка Твена: "Лише про дві речі у своєму житті ми будемо шкодувати перед смертю - що мало любили і мало подорожували".

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

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Відзначимо, що недавно Анна розмістила кадр, в якому стоїть абсолютно роздягнена на тлі вікна.

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Особа
Ганна Скворцова
Місце
Болгарія
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Вот это новость! Вот это журналистика!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Бывают же страшные!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Жуть. Ох и страшна девица. Ладно титьки, но разлепёшенные губы ее откровенно уродуют. Она что, а проститутки готовится? Видон по крайней мере соответствует.
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