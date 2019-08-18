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Українська чемпіонка роздяглася і розкішними формами викликала фурор в мережі

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Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура викликала справжній фурор у мережі, показавши знімки зі свого відпочинку на Кіпрі.

27-річна киянка, яка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см, вразила своїх шанувальників неймовірними формами.

Фоловери фітоняшкі під кожним знімком українки залишали десятки захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками красуні.

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

Юлія Мішура

Юлія Мішура

Instagram

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Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Україна Київ
Тег
Фітнес
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
якийсь трансвестит
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ноги как у кобылы....
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