Українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура викликала справжній фурор у мережі, показавши знімки зі свого відпочинку на Кіпрі.

27-річна киянка, яка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см, вразила своїх шанувальників неймовірними формами.

Фоловери фітоняшкі під кожним знімком українки залишали десятки захоплених коментарів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими та іншими знімками красуні.

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Юлія Мішура Instagram

Новини Відому спортсменку зняли на тренуванні повністю голою

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік назад Юля знялася абсолютно голою, вразивши всіх відвідувачів свого Instagram.

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