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12 квітня • оновлено в 21:12
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Українська чемпіонка показала розкішну фігуру в купальнику

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Призерка чемпіонату світу 2007 року, переможниця етапу Кубка Європи та чемпіонка Європи з естафеті, українська триатлоністка Юлія Єлістратова похвалилася фотографіями з відпочинку.

Володарка Кубка Європи 2015 року і мама дворічного сина Артема вразила своїх шанувальників в Facebook ідеальною фігурою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися формами 32-річної українки.

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Юлія Єлістратова

Юлія Єлістратова

facebook.com/yuliya.yelistratova

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram відвертою фотосесією.

Срібна призерка чемпіонату Львівської області з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні 2017 року і віцечемпіонка України в категорії фітнес-бікіні-2018 знялася топлес.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Anton Anton
Anton Anton
ужс , мужик в купальнике
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0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Где фигура?
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1
0
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Цимельман Филя, для мужика потянет
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Спорт роздягальня

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