Українська чемпіонка показала розкішну фігуру в купальнику

Призерка чемпіонату світу 2007 року, переможниця етапу Кубка Європи та чемпіонка Європи з естафеті, українська триатлоністка Юлія Єлістратова похвалилася фотографіями з відпочинку.
Володарка Кубка Європи 2015 року і мама дворічного сина Артема вразила своїх шанувальників в Facebook ідеальною фігурою.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися формами 32-річної українки.
Юлія Єлістратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлія Єлістратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлія Єлістратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлія Єлістратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Юлія Єлістратова
facebook.com/yuliya.yelistratova
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram відвертою фотосесією.
Срібна призерка чемпіонату Львівської області з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні 2017 року і віцечемпіонка України в категорії фітнес-бікіні-2018 знялася топлес.
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