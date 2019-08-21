Українська чемпіонка похвалилася відпочинком у окупантів у Криму

Чемпіонка Полтавської області з фітнес-бікіні і численна призерка національних турнірів з бодібілдингу та фітнесу Анастасія Кравченко своє літо проводить в окупованому Криму.
На своїй сторінці в Instagram дівчина без усякого збентеження розмістила фотографію, на якій позує в Ялті. Знімок був зроблений на набережній південного міста, і забезпечений відповідним геотегом у соцмережах.
Анастасія Кравченко
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися й інші знімки спортсменки.
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Анастасія Кравченко
Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.
У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.
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