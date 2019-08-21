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Українська чемпіонка похвалилася відпочинком у окупантів у Криму

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Чемпіонка Полтавської області з фітнес-бікіні і численна призерка національних турнірів з бодібілдингу та фітнесу Анастасія Кравченко своє літо проводить в окупованому Криму.

На своїй сторінці в Instagram дівчина без усякого збентеження розмістила фотографію, на якій позує в Ялті. Знімок був зроблений на набережній південного міста, і забезпечений відповідним геотегом у соцмережах.

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися й інші знімки спортсменки.

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Анастасія Кравченко

Анастасія Кравченко

Instagram

Новини
У Криму загинули російські чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

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Україна Ялта
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Приснится ноччю-не проснёсси.Даже мозок в бицепсы превратила.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
одні м'язи-попа і груди-а де мозок?
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Serov Oleg
Serov Oleg
переезжай в Крым,Настя...гражданство сразу...чего тебе в укропомойке делать?
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Serov Oleg, )))) забирай, твой петух- мутант на паспортине и эта тела почти близнецы. Да и мозг там мутировал , забирай
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, быдлo, твое гражданство даже чучмеки не берут. Брезгуют!
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