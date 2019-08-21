Українська чемпіонка похвалилася відпочинком у окупантів у Криму

Чемпіонка Полтавської області з фітнес-бікіні і численна призерка національних турнірів з бодібілдингу та фітнесу Анастасія Кравченко своє літо проводить в окупованому Криму.

На своїй сторінці в Instagram дівчина без усякого збентеження розмістила фотографію, на якій позує в Ялті. Знімок був зроблений на набережній південного міста, і забезпечений відповідним геотегом у соцмережах.

Анастасія Кравченко Instagram

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися й інші знімки спортсменки.

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Анастасія Кравченко Instagram

Новини У Криму загинули російські чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) відправився на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

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