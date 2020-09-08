Українська чемпіонка погодилася роздягнутися в еротичній фотосесії

Прославлена українська каратистка Анжеліка Терлюга зізналася, що змогла б роздягнутися у відвертій зйомці для титулованого журналу.

28-річна одеситка соромиться повністю оголятися, але для MAXIM зробила б виняток.

"Якщо мені і є, що показати гарне, то це тільки попа. Тому на цьому місці, ми б і завершили фотосесію. Я б точно повністю голою не фотографувалася, але для такого журналу як MAXIM ... Я знаю їх зйомки, тому до цього журналу я пішла б без проблем. Це не супер пошло. Це дійсно еротично і дійсно красиво. Там я не бачу проблем", – заявила українка у ефірі Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Терлюга є триразовою чемпіонкою Європи, срібною призеркою Європейських ігор-2019 в Мінську, володіє двома титулами Grand Winner Karate1 і займає перше місце в світовому рейтингу у ваговій категорії до 55 кг. Її двічі визнавали найкращою спортсменкою України – в травні 2018 року і січні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Анжелік взяла участь в спокусливiй пляжнiй фотосесії, порадувавши прихильників знімками в купальнику.