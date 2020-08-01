Українська чемпіонка Європи захопила шанувальників тілом в купальнику

Максим Іншаков Роздягальня 18:53, 1.08.2020 Оновлено: 19:02, 1.08.2020

Триразова чемпіонка Європи U-23 з дзюдо Анастасія Турчин викликала справжній фурор серед свої пiдписників, опублікувавши фотографії з відпочинку.

У кадрі 25-річна спортсменка збірної України позує в купальнику, демонструючи шануваллникам розкішну фігуру.

Нагадаємо, що Настя живе в Рівному. Народилася в сім'ї бразильця і українки. Має військове звання молодший сержант і працює спортсменом-інструктором спортивного клубу Національної гвардії України.

Анастасія Турчин в жовтому бікіні
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в купальнику
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин на березі
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в кріслі
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин на пляжі
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в червоному купальнику
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в жовтому купальнику
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин і соняшники
Instagram Анастасії Турчин
Анастасія Турчин в синьому купальнику
Instagram Анастасії Турчин
коментарі під фото
Instagram Анастасії Турчин
коментарі під фото
Instagram Анастасії Турчин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід виклала відео зі своїх пригод на водному мотоциклі, а також фото в купальнику.

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