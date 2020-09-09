Українська чемпіонка Європи розповіла, де у неї був найекстремальніший секс

Українська каратистка Анжеліка Терлюга заявила, що найекстремальніший секс в її житті був на даху будинку в Одесі.

"На даху будинку в Одесі. Це було побачення. Було все красиво і романтично. Це був відкритий дах високоповерхового будинку. Це було прикольно", – розповіла спортсменка в інтерв'ю на YouTube-каналі ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, що Терлюга є триразовою чемпіонкою Європи, срібною призеркою Європейських ігор 2019 року в Мінську, володіє двома титулами Grand Karate1 і лідирує у світовому рейтингу у ваговій категорії до 55 кг. Крім того, її двічі визнавали найкращою спортсменкою України – в травні 2018-го та січні 2020-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Терлюга погодилася взяти участь в еротичній фотосесії.