Українська чемпіонка Європи підкорила Instagram своєю зовнішністю

Максим Богданов роздягальня 12:11, 10.05.2020

Чемпіонка Європи-2012 зі стрибків у воду з 1-метрового трампліну Діана Шелестюк є не тільки результативною спортсменкою збірної України, але і дуже красивою дівчиною.

23-річна уродженка Миколаєва збирає захоплені коментарі своїх пiдписників, демонструючи в Instagram ефектну зовнішність.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk
Діана Шелестюк
@dianashelestiuk

Як повідомляв про, популярна українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура вирішила розважитися на карантині, сфотографувавшись топлес.

28-річна киянка порадувала своїх шанувальникiв в instagram, лише злегка прикрившись руками.

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Спорт роздягальня

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