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20 лютого • оновлено в 03:39
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"Українки красиві!" Чемпіонка Європи зі Львова викликала захват у Росії своєю зовнішністю

1.4т
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Львівська каратистка Діана Шостак викликала справжній фурор в інтернеті своєю неймовірною красою.

Дівчина, яка вигравала в 2016 і 2019 роках "золото" на чемпіонаті Європи, зібрала величезну кількість захоплених коментарів серед російських уболівальників.

Українська чемпіонка вразила мережу красою

sports.ru

Українська чемпіонка вразила мережу красою

sports.ru

Українська чемпіонка вразила мережу красою

sports.ru

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю нашою співвітчизницею.

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

Діана Шостак

Діана Шостак

@dianashostak

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Знаменита фітнес-модель вразила відвертою еротикою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друга ракетка України Даяна Ястремська, яка допомогла збірній вийти в плей-офф кваліфікації на Кубок Федерації-2021, розбурхала своїх фанатів в соціальній мережі Instagram.

19-річна одеситка порадувала шанувальників спокусливим фото, на якому вона позує в чорних гольфах і боді. Знімок Даяни, який всього за шість годин набрав 10 тисяч лайків, викликав шквал захоплених коментарів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "карате" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
карате
Місце
Україна Львів
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