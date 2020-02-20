"Українки красиві!" Чемпіонка Європи зі Львова викликала захват у Росії своєю зовнішністю

Львівська каратистка Діана Шостак викликала справжній фурор в інтернеті своєю неймовірною красою.
Дівчина, яка вигравала в 2016 і 2019 роках "золото" на чемпіонаті Європи, зібрала величезну кількість захоплених коментарів серед російських уболівальників.
sports.ru
sports.ru
sports.ru
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Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Діана Шостак
@dianashostak
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друга ракетка України Даяна Ястремська, яка допомогла збірній вийти в плей-офф кваліфікації на Кубок Федерації-2021, розбурхала своїх фанатів в соціальній мережі Instagram.
19-річна одеситка порадувала шанувальників спокусливим фото, на якому вона позує в чорних гольфах і боді. Знімок Даяни, який всього за шість годин набрав 10 тисяч лайків, викликав шквал захоплених коментарів.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
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