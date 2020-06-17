Українка з 13-м розміром грудей вирішила битися в ММА через братів Кличкiв

Українська модель із 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова зізналася, що вирішила продовжити кар'єру в змішаних єдиноборствах (ММА) після відвідування музею братів Кличкiв.

Дівчина заявила, що трохи боїться ударів по тому, чим її щедро наділила природа, але азарт перемагає. За неї переживають родичі, але сама вона готова стати спортсменкою і битися.

"Я прийшла на один вечір ось сюди, в музей Кличкiв. Мене провели, все показали, розповіли, і я так загорілася займатися боксом. У мене все гаразд. Спина не болить", – заявила Кузнєцова в ефірі ТСН.

Instagram Міли Кузнєцової

Instagram Міли Кузнєцової

Instagram Міли Кузнєцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузнєцова проведе свій дебютний бій за правилами змішаних єдиноборств у вересні 2020 року в Таїланді.