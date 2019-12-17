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18 грудня • оновлено в 01:00
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Українка з 13-м розміром грудей пообіцяла побити рекорд Усика

3.6т
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Українська модель Plus Size Міла Кузнєцова побувала в музеї братів Кличків і заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі.

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Братство Кличко

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Братство Кличко

"Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і трохи попрацювала по груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в професійному боксі", – цитує Кузнєцову "Братство Кличко".

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

"Після відпустки приступлю до тренувань і буду оформляти професійну боксерську ліцензію. Планую наступної весни дебютувати. Знаю, що поєдинок Олександра Усика в топ-10 найбільш рейтингових трансляцій на Youtube, які дивилися українці. Впевнена, що мій дебют поб'є цей рекорд", – заявила дівчина.

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Параметри Міли 126-86-116 см, зріст 173 см. Українка – володарка 13-го розміру грудей.

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова

Міла Кузнєцова

Instagram Міли Кузнєцової

Новини
Відома фітнес-модель здивувала голим фото з волохатими грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка яка виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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