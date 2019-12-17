Українка з 13-м розміром грудей пообіцяла побити рекорд Усика

Українська модель Plus Size Міла Кузнєцова побувала в музеї братів Кличків і заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі.

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Братство Кличко

Міла Кузнєцова Братство Кличко

"Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і трохи попрацювала по груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в професійному боксі", – цитує Кузнєцову "Братство Кличко".

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

"Після відпустки приступлю до тренувань і буду оформляти професійну боксерську ліцензію. Планую наступної весни дебютувати. Знаю, що поєдинок Олександра Усика в топ-10 найбільш рейтингових трансляцій на Youtube, які дивилися українці. Впевнена, що мій дебют поб'є цей рекорд", – заявила дівчина.

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Параметри Міли 126-86-116 см, зріст 173 см. Українка – володарка 13-го розміру грудей.

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова Instagram Міли Кузнєцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка яка виграла чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу в категорії Вуменс фізик, потрапила в неприємну ситуацію.

Невідомі користувачі в мережі опублікували відео, на якому вона роздягається і пестить себе перед веб-камерою.

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