Українка Ястремська відповіла на запитання про роман із тренером

Українська тенісистка Даяна Ястремська заявила, що у неї ніколи не було романів з людьми зі своєї команди, але їй весело проводити час із тренером Сашею Бажином.

"Я до своєї роботи та своєї команди ставлюся дуже серйозно. У мене ніколи не було ніяких романів, ніяких симпатій до людей, які в моїй команді. Тому Саша Бажин – дуже хороший чоловік, дуже хороший тренер, але у нас тільки робочі стосунки. І які б не були відео в Instagram, як би ми не займалися, де б нас не бачили, це все неважливо. Можна проводити час з тренером весело. Це просто по фану", – розповіла тенісистка в інтерв'ю на YouTube-каналі "ОТДУШИВДУШУ" .

Нагадаємо, що раніше з'явилися чутки про роман Ястремської та Бажина, на які тренер відповів, пригрозивши судом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Даяна зізналася, що часто отримує голі фото від підписників.