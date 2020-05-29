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29 травня • оновлено в 18:38
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Українка Магучіх вразила шанувальників новим зовнішнім виглядом

2.2т
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка спеціалізується на стрибках у висоту, шокувала шанувальників, опублікувавши у себе в Instagram фотографії в новому образі.

"Привіт! Як вам мій учорашній лук?" – запитала у підписників спортсменка.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

@rosya_dp

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

@rosya_dp

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

@rosya_dp

Кардинальна зміна іміджу припала до душі більшості фанатів Магучіх, які відзначили її пронизливий погляд і відкритість до експериментів. Однак деякі користувачі не були готові до таких рішучих змін.

"Це жахливо, ставлю 2/10. Але твоя натуральна краса без подібних змін заслуговує найвищої оцінки", "Без цього було краще", "Сорян".

Нагадаємо, що Магучіх є переможницею юнацьких Олімпійських ігор-2018 і срібною призеркою чемпіонату світу-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна українська легкоатлетка Карина Вегнер, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, може похвалитися неймовірно привабливою зовнішністю.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
легка атлетика
Особа
Ярослава Магучiх
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