Українка Левченко розповіла, що її переслідує невідомий

Українська легкоатлетка Юлія Левченко згадала про вкрай неприємний інцидент з побиттям і спробою згвалтування пасажирки в потязі Маріуполь-Киів у себе в Instagram.

"Ось такі наслідки переносить жінка, яка постраждала від рук збоченця-гвалтівника. І це не темний провулок або інше неприємне місце. Це поїзд з пасажирами і провідниками", – написала спортсменка у себе в сторіз, прикріпивши фотографію постраждалої.

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися Instagram Юлії Левченко

Левченко заявила, що підняла цю тему не через її популярність у ЗМІ та суспільстві, а через те, що її вже декілька років переслідує невідома особа.

"Я поділилася історією жінки не тому, що вона зараз хайпова, а тому, що такі ситуації можуть бути дуже поруч з кожною і з кожним. Мій приклад: за мною вже декілька років слідує чоловік на кожні змагання. І це явне переслідування", – розповіла вона.

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися Instagram Юлії Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левченко показала себе в купальнику і вказала на дивину.