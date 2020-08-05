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Українка Левченко розповіла, що її переслідує невідомий

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
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Юлія Левченко

Юлія Левченко розповіла, що її переслідує невідомий. Instagram Юлії Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко згадала про вкрай неприємний інцидент з побиттям і спробою згвалтування пасажирки в потязі Маріуполь-Киів у себе в Instagram.

"Ось такі наслідки переносить жінка, яка постраждала від рук збоченця-гвалтівника. І це не темний провулок або інше неприємне місце. Це поїзд з пасажирами і провідниками", – написала спортсменка у себе в сторіз, прикріпивши фотографію постраждалої.

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися Instagram Юлії Левченко

Левченко заявила, що підняла цю тему не через її популярність у ЗМІ та суспільстві, а через те, що її вже декілька років переслідує невідома особа.

"Я поділилася історією жінки не тому, що вона зараз хайпова, а тому, що такі ситуації можуть бути дуже поруч з кожною і з кожним. Мій приклад: за мною вже декілька років слідує чоловік на кожні змагання. І це явне переслідування", – розповіла вона.

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися

Юлія Левченко розповіла про небезпеку, про яку ми можемо не здогадуватися Instagram Юлії Левченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левченко показала себе в купальнику і вказала на дивину.

Юлія Левченко
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