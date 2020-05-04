Українка Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії

роздягальня 09:55, 4.05.2020 Оновлено: 10:22, 4.05.2020

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – наймолодша дворазова чемпіонка світу в цьому виді спорту – поділилася фотографіями в стильному образі.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками. Всі відзначають красу і відчуття стилю Білодід, а відома українська легкоатлетка Юлія Левченко назвала Дар'ю "магічною".

"Подружко, це на тебе карантин так добре впливає?", "Чуттєво і стильно, мені подобається", "Мила, ніжна, чарівна", "Магічна", "Найкрасивіша спортсменка України", "Погляд хижачки".

OBOZREVATEL пропонує вам оцінити ці та інші знімки дзюдоїстки з Instagram.

Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7
Дар'я Білодід
@ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

США встановили джерело коронавірусу та офіційно оголосили про це на весь світ

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Путін хоче знищити Україну, чари Зеленського не подіють – Чекалкін

Путин хотел устроить "русскую весну", а устроил "украинский рассвет"