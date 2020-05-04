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4 травня • оновлено в 12:05
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Українка Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії

3.1т
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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – наймолодша дворазова чемпіонка світу в цьому виді спорту – поділилася фотографіями в стильному образі.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками. Всі відзначають красу і відчуття стилю Білодід, а відома українська легкоатлетка Юлія Левченко назвала Дар'ю "магічною".

"Подружко, це на тебе карантин так добре впливає?", "Чуттєво і стильно, мені подобається", "Мила, ніжна, чарівна", "Магічна", "Найкрасивіша спортсменка України", "Погляд хижачки".

OBOZREVATEL пропонує вам оцінити ці та інші знімки дзюдоїстки з Instagram.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

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Тема
дзюдо
Особа
Дар'я Білодід
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