Українка Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід – наймолодша дворазова чемпіонка світу в цьому виді спорту – поділилася фотографіями в стильному образі.

У себе в Instagram вона опублікувала три знімки, які були високо оцінені її шанувальниками. Всі відзначають красу і відчуття стилю Білодід, а відома українська легкоатлетка Юлія Левченко назвала Дар'ю "магічною".

"Подружко, це на тебе карантин так добре впливає?", "Чуттєво і стильно, мені подобається", "Мила, ніжна, чарівна", "Магічна", "Найкрасивіша спортсменка України", "Погляд хижачки".

OBOZREVATEL пропонує вам оцінити ці та інші знімки дзюдоїстки з Instagram.

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Дар'я Білодід @ dariabilodid7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білодід приворожила фанатів пікантною позою і стрункими ніжками.

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