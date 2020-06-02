Українка Бех-Романчук поділилася спокусливим знімком у купальнику

роздягальня 09:49, 2.06.2020

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, потішила підписників гарячою фотографією в купальнику.

Наша спортсменка розповіла, що провела "дуже круті" вихідні в улюбленому Буковелі і з нетерпінням чекає зими, коли зможе повернутися на курорт і покататися на лижах.

Марина Бех-Романчук
@marynabekh

Підписники не приховують свого захоплення тілом спортсменки і пропонують їй задуматися над кар'єрою моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка вразила приголомшливою фігурою в бікіні, розмістивши знімок з відпустки в турецькому Белеку.

До цього прославлена українська спортсменка опублікувала фотографію з пляжу, акцент в якій зроблений на рельєфний прес українки.

21 квітня чотириразова чемпіонка України з легкої атлетики показала свій відпочинок в Буковелі палючим постільним фото.

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