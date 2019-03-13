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У РФ вчитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну ученицю в спортзалі

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В одній з приміських шкіл Якутська (Республіка Саха, Якутія) учитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну ученицю в спортзалі.

"Слідством встановлено, що з грудня 2017 по травень 2018 року педагог зробив 29 злочинів проти статевої недоторканності дівчинки. Крім спортзалу, вони відбувалися в його машині і квартирі", - повідомляється на сайті Управління Слідчого комітету по Республіці Саха.

У РФ вчитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну ученицю в спортзалі

ілллюстрація

За версією слідства, педагог 15 разів згвалтував дівчинку і 14 раз зробив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої.

Батьки дівчинки дізналися про згвалтування, виявивши переписку з учителем в телефоні дочки. Його затримали і порушили кримінальну справу. Відразу після цього насильника звільнили зі школи. Постраждалій школярці призначили реабілітацію, щоб мінімізувати заподіяну їй фізичну і психологічну шкоду.

Учитель відмовився визнати провину, але слідству вдалося підтвердити його причетність до зґвалтувань за допомогою комплексу необхідних заходів. До дисциплінарної відповідальності також залучили адміністрацію школи.

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