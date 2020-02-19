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19 лютого • оновлено в 04:48
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Убита чоловіком і дружина Сталіна: найкрасивіші спортсменки СРСР

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Спортивні змагання були одними з найбільш популярних видів дозвілля у громадян СРСР, а зірки спорту – кумирами суспільства.

Особливою увагою користувалися представниці прекрасної половини. Дівчата-чемпіонки зводили з розуму радянських чоловіків, у них було чимало найбільш статусних шанувальників і коханців. OBOZREVATEL представляє добірку найкрасивіших спортсменок СРСР.

Поліна Астахова, художня гімнастика

Поліна Астахова

Поліна Астахова

Одна з небагатьох, кому вдалося виграти тричі поспіль олімпійське "золото" у командній першості. Всього у Поліни 10 медалей, п'ять з яких найвищого ґатунку.

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Українка володіла яскравою зовнішністю, а через неймовірну стрункої фігури отримала від журналістів прізвисько "Російська берізка".

Капітоліна Васильєва, плавання

Капітоліна Васильєва

Капітоліна Васильєва

19-разова чемпіонка СРСР була однією з найкрасивіших спортсменок післявоєнного періоду, будучи зразком дівчат тих років.

Увійшла до історії як третя дружина сина Йосипа Сталіна Василя. Пара прожила чотири роки в цивільному шлюбі.

Інга Вороніна, ковзанярський спорт

Інга Вороніна

Інга Вороніна

Була однією з найпопулярніших спортсменок 60-х. Їй приписувала численні романи, в тому числі з іноземними мільйонерами. Володіючи найяскравішою зовнішністю, Інга буквально гіпнотизувала чоловіків.

Доля спортсменки склалася трагічно: вона була вбита власним чоловіком – ковзанярем Геннадієм Вороніним, – який виявився дуже ревнивим і заздрив успіхам дружини. Після того, як подружжя домовилося про розлучення, Геннадій прийшов до тещі, у якої в цей час проживала Інга, і завдав дружині кілька ударів ножем. Вороніній було 29 років...

Катерина Гордєєва, фігурне катання

Катерина Гордєєва

Катерина Гордєєва

Одна з головних красунь кінця 80-х зробила запаморочливу кар'єру – всього за шість вона пройшла шлях від безперспективною фігуристки до олімпійської чемпіонки.

У 1995 році у віці 28 років помер чоловік і партнер Гордєєвої з катання Сергій Гриньков. Самій Катерині було всього 24 роки... Після цього в 2002 році вона вдруге вийшла заміж. Виховує двох доньок.

Марина Лобач, художня гімнастика

Марина Лобач

Марина Лобач

Мінчанка мала по-справжньому модельну зовнішність. Вона вже в 18 років виграла "золото" Олімпіади в Сеулі.

Цікаво, що вже за рік Лобач прийняла рішення завершити кар'єру і почати тренерську діяльність, якою займається й зараз.

Галина Чистякова, легка атлетика

Галина Чистякова

Галина Чистякова

Вважалася головною красунею радянської легкої атлетики кінця 80-х. Вона була більше схожою на учасницю якоїсь зарубіжної поп-групи, ніж на спортсменку.

Стала однією з перших представників СНД, хто змінив спортивне громадянство – після розпаду СРСР уродженка Криму перебралася до Словаччини і стала виступати за цю країну.

Ірина Кирилова, волейбол

Ірина Кирилова (в центрі)

Ірина Кирилова (в центрі)

Ірина вирізнялася з-поміж своїх одноклубниць по "Уралочці" і збірній СРСР своєю грою і зовнішністю, чим привертала увагу фанатів.

Крім усього, крім союзної національної команди захищала кольори Хорватії, а після завершення кар'єри в 2006 році несподівано вирішила її відновити у віці 43 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як зараз виглядають діти легендарного футболіста "Динамо" Олега Блохіна.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Волейбол плавання ковзанярський спорт художня гімнастика легка атлетика
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