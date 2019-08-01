У знаменитої української спортсменки на турнірі випала сідниця з плавок - фотофакт

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в Instagram, показавши несподіване фото зі змагань.

На знімку у дівчини з плавок пікантно виглядає права сідниця. Такий відвертий знімок 23-річної українки викликав бурхливе обговорення у фоловерiв.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цією та іншими фотографіями нашої красуні.

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Новини Українська чемпіонка вразила мережу розкішною фігурою в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL на початку січня Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала відвертий знімок, який зібрав безліч лайків і коментарів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!