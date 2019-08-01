У знаменитої української спортсменки на турнірі випала сідниця з плавок - фотофакт

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в Instagram, показавши несподіване фото зі змагань.
На знімку у дівчини з плавок пікантно виглядає права сідниця. Такий відвертий знімок 23-річної українки викликав бурхливе обговорення у фоловерiв.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цією та іншими фотографіями нашої красуні.
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Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Як повідомляв OBOZREVATEL на початку січня Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала відвертий знімок, який зібрав безліч лайків і коментарів.
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