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У знаменитої української спортсменки на турнірі випала сідниця з плавок - фотофакт

3.5т Читати матеріал російською

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в Instagram, показавши несподіване фото зі змагань.

На знімку у дівчини з плавок пікантно виглядає права сідниця. Такий відвертий знімок 23-річної українки викликав бурхливе обговорення у фоловерiв.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цією та іншими фотографіями нашої красуні.

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Публікація від MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Новини
Українська чемпіонка вразила мережу розкішною фігурою в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL на початку січня Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала відвертий знімок, який зібрав безліч лайків і коментарів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Важнейшая новость !!! Это круче мировой войны.
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