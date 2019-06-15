У секс-скандалі з Кріштіану Роналду виник новий поворот

Справа португальського футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду знову набирає хід. Позивач Кетрін Майорга передала справу до Федерального суду. Раніше суд Лас-Вегаса закрив справу Роналду.
Тепер очікуються нові засідання з цього скандалу. Юридична команда Роналду вже відповіла на позов своїми власними судовими документами, які, мабуть, викладуть аргументи на користь минулого рішення суду, щоб закрити справу, повідомляє Советскiй спорт.
Кетрін Майорга і Кріштіна Роналду
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду звинувачується в згвалтуванні в 2009 році американки Кетрін Майорги.
За словами потерпілої, вона подала заяву до суду, де вказала, що інцидент стався у готельному номері.
Дівчина заявила, що секс не був природним способом, розповівши всi інтимні подробиці події.
Спортсмен найняв приватного детектива, щоб отримати компрометуючу інформацію, яка дозволить викрити Майоргу.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роналду через цей інцидент вигнали зі збірної Португалії.
Нападаючий туринського "Ювентуса" заявив, що до сих пір переживає через звинувачення в згвалтуванні, але його совість чиста і він вірить в справедливість.
Британська модель Жасмин Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".
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