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У секс-скандалі з Кріштіану Роналду виник новий поворот

8.6тЧитати матеріал російською

Справа португальського футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду знову набирає хід. Позивач Кетрін Майорга передала справу до Федерального суду. Раніше суд Лас-Вегаса закрив справу Роналду.

Тепер очікуються нові засідання з цього скандалу. Юридична команда Роналду вже відповіла на позов своїми власними судовими документами, які, мабуть, викладуть аргументи на користь минулого рішення суду, щоб закрити справу, повідомляє Советскiй спорт.

Кетрін Майорга і Кріштіна Роналду

Кетрін Майорга і Кріштіна Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Кріштіану Роналду
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Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
У Обоза "эксклюзив"? Роналдо кто-то изнасиловал? Вообще-то нужно поменять местами слова в заголовке...А впрочем, зачем, да?Так смешнее, привычнее)
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Анисимова Светлана, убогое, это имя не изменяется, единственно акцент можно было чуть сильней поставить.
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