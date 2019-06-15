У секс-скандалі з Кріштіану Роналду виник новий поворот

Справа португальського футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду знову набирає хід. Позивач Кетрін Майорга передала справу до Федерального суду. Раніше суд Лас-Вегаса закрив справу Роналду.

Тепер очікуються нові засідання з цього скандалу. Юридична команда Роналду вже відповіла на позов своїми власними судовими документами, які, мабуть, викладуть аргументи на користь минулого рішення суду, щоб закрити справу, повідомляє Советскiй спорт.

Кетрін Майорга і Кріштіна Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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