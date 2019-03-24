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У Росії тренер кілька років ґвалтував школярку

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Московські слідчі порушили кримінальну справу стосовно 40-річного індивідуального тренера з бойових мистецтв. Його підозрюють у зґвалтуванні школярки.

Ілюстрація

Ілюстрація

За попередніми даними, чоловік з січня 2017 року по лютий 2019 го неодноразово здійснював дії сексуального характеру відносно дівчинки 2005 року народження. На даний момент він затриманий і перевіряється на причетність до скоєння подібних злочинів.

Вирішується питання про взяття затриманого під варту. Розслідування кримінальної справи триває, повідомляє прес-служба Слідчого комітету по Московській області.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Російській Федерації учитель фізкультури півроку ґвалтував 13-річну школярку в спортзалі.

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