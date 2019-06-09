У Росії пройшов чемпіонат зi шльопань дівчат по дупi - опубліковано відео

Чемпіонат Росії по шльопань по попі серед дівчат викликав бурхливий резонанс в інтернеті. На відео видно, як учасниці на всю луплять один одного по дупі.

Про призовi для переможниць і про травми не повідомляється. У коментарях росіяни обурюються змаганнями, відзначаючи, що такими турнірами їх нація деградує.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це відбувалося.

Новини Роналду показав попу своєї нареченої і зібрав 7 млн лайків за добу

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-модель з України Бахар Набієва підкорила користувачів Instagram своїми соковитими фото. На сторінку дівчини, яку називають "Міс сталева попа", в соціальній мережі підписані 1,7 мільйона чоловік.

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