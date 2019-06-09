ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/роздягальня

У Росії пройшов чемпіонат зi шльопань дівчат по дупi - опубліковано відео

Читати матеріал російською

Чемпіонат Росії по шльопань по попі серед дівчат викликав бурхливий резонанс в інтернеті. На відео видно, як учасниці на всю луплять один одного по дупі.

Про призовi для переможниць і про травми не повідомляється. У коментарях росіяни обурюються змаганнями, відзначаючи, що такими турнірами їх нація деградує.

У Росії пройшов чемпіонат зi шльопань дівчат по дупi - опубліковано відео

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це відбувалося.

Новини
Роналду показав попу своєї нареченої і зібрав 7 млн лайків за добу

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-модель з України Бахар Набієва підкорила користувачів Instagram своїми соковитими фото. На сторінку дівчини, яку називають "Міс сталева попа", в соціальній мережі підписані 1,7 мільйона чоловік.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
6
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине шестой год проходит турнир. Шлепают обрезанными членами по чубатым лбам))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Захаров Дмитрий, а як же ж легенда про фашистів, коли обрізані? З логікою і пам'яттю не дружимо?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да включайте уже это в олимпиаду что ли...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel