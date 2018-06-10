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У Росії фітнес-модель повністю роздяглася на турнірі: фото 18+

3.2тЧитати новину російською

Безіменна учасниця турніру з фітнес-бікіні на Кубок Ярославля стала справжньою зіркою в мережі після того, як фотографії зі змагань потрапили в інтернет.

На знімках видно, як дівчина абсолютно оголена стоїть в натовпі людей і гримується перед змаганнями. Деяких користувачів захопило таке самовладання і те, що заради перемоги в конкурсі, спортсменка готова терпіти будь-які знущання.

Однак більшість користувачів вкрай негативно поставилися до такого сеансу ексгібіоціонізма, вважаючи, що даний вчинок, як мінімум, не розумний.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на знімки і оцінити вчинок росіянки.

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Тема
культуризм і бодібілдинг
Місце
РосіяЯрославль
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