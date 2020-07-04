У Росії боксер-бізнесмен убив покупця за борг в 5 доларів

Максим Богданов Роздягальня 19:12, 4.07.2020 Оновлено: 19:14, 4.07.2020

У Челябінську власник торгової точки, який колись займався боксом, убив покупця через борг.

За інформацією 31-го телеканалу, місяць тому дружина загиблого взяла продукти майже на 2000 рублів (28 доларів), але розплатиться було нічим. Гроші сім'я повертала частинами. Залишилося вiддати 400 рублів (трохи більше 5 доларів).

Момент, як чоловік вилетів з магазину, зафіксувала камера спостереження. На місце інциденту викликали медиків. Але вони нічим допомогти вже не змогли. З журналістами другий учасник бійки говорити відмовився, але як все було повідомила його дружина Катерина. За її словами, між її чоловіком і загиблим дійсно був конфлікт. А чоловік, мабуть, не розрахував силу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що з необережності призвело до смертi потерпілого". Підозрюваний зараз під підпискою про невиїзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві боксер одним ударом вбив співробітника президентської охорони. Прибулі на місце інциденту медики намагалися допомогти 26-річному чоловікові, але не змогли його врятувати

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