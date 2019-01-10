У Роналду серйозні проблеми через скандал зі зґвалтуванням

Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання аналізу ДНК зіркового футболіста Кріштіану Роналду. Лідера збірної Португалії підозрюють у згвалтуванні моделі Кетрін Майорги в 2009 році.
Ордер був направлений до Італії, де наразі грає футболіст у складі туринського "Ювентуса". Отриманий ДНК гравця збираються порівняти з аналізами, взятими з сукні, яка була на дівчині у вечір згвалтування. Саме одяг є основним доказом у звинуваченні. Якщо отримані результати співпадуть з ДНК на сукні, у Роналду можуть виникнути серйозні неприємності, повідомляє Wall Street Journal.
Кріштіану Роналду
twitter.com/JuventusTV
Кетрін Майорга і Кріштіану Роналду
The Sun
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду звинувачується в зґвалтуванні в 2009 році американки Кетрін Майорги.
За словами потерпілої, все сталося після вечірки, вона подала заяву до суду, де вказала, що інцидент стався в готельному номері.
Дівчина заявила, що секс не був природним способом, розповівши всі інтимні подробиці події.
Спортсмен найняв приватного детектива, щоб отримати компрометуючу інформацію, яка дозволить викрити Майоргу.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роналду через цей інцидент вигнали зі збірної Португалії.
Нападаючий туринського "Ювентуса" заявив, що дотепер переживає через звинувачення в згвалтуванні, але його совість чиста і він вірить у справедливість.
Британська модель Жасмін Леннард, яка зустрічалася з Кріштіану, коли той виступав за "Манчестер Юнайтед", назвала португальця "психом" і пригрозила розкрити його "справжню натуру".