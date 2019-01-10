У Роналду серйозні проблеми через скандал зі зґвалтуванням

Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання аналізу ДНК зіркового футболіста Кріштіану Роналду. Лідера збірної Португалії підозрюють у згвалтуванні моделі Кетрін Майорги в 2009 році.

Ордер був направлений до Італії, де наразі грає футболіст у складі туринського "Ювентуса". Отриманий ДНК гравця збираються порівняти з аналізами, взятими з сукні, яка була на дівчині у вечір згвалтування. Саме одяг є основним доказом у звинуваченні. Якщо отримані результати співпадуть з ДНК на сукні, у Роналду можуть виникнути серйозні неприємності, повідомляє Wall Street Journal.

Кріштіану Роналду twitter.com/JuventusTV

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