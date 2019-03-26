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У Москві Gelandewagen чеченського чемпіона світу вбив матір із дитиною

3.8тЧитати матеріал російською

Автомобіль Mercedes Gelandewagen чеченського чемпіона світу з боїв ММА Абдул-Рахмана Дудаєва розчавив на смерть матір із дитиною в "Ниві" на Можайському шосе в Москві.

За офіційною версією, за кермом був друг спортсмена Муслім Джамбек, який відсидів 9 років за розбій.

Абдул-Рахман Дудаєв

Абдул-Рахман Дудаєв

MASH

Як повідомляє Telegram-канал MASH, Gelandewagen вилетів на зустрічну на великій швидкості.

"Нива"

MASH

Пасажирка "Ниви" померла на місці. Її чоловіка Романа Роменкова і їхню 11-річну доньку госпіталізували. Дівчинка померла в лікарні.

"Старшій доньці хотілося, щоб я показав їй Москву. Ми з дружиною збиралися в офтальмологічну клініку, ось краще б із нею тільки поїхав, прокотився по МКАД і все", — ледве розповів 38-річний водій російського легковика, котрий вижив у аварії. У потерпілого в Смоленську залишилася менша донька.

А от Дудаєв заявив, що Mercedes давно продав і не знає, хто ним керував.

"Цей автомобіль колись був моїм. Я його продавав рік тому, подальшу долю не знаю. Він був на моєму імені, декілька разів просив, щоб прибрали (перереєстрували). Я не знаю, хто був за кермом. Співчуваю главі сімейства, це серйозна втрата", — повідомив боєць журналістам.

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Moreno Carolyn
Moreno Carolyn
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Moreno Carolyn
Moreno Carolyn
Google платить мені $ 130 до 180 $ за годину для роботи в Інтернеті з home..... i зробили $ 29583 в цьому місяці онлайн робота з home..... i я звичайний студент і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час легко з дому ...... кожен може виконати цю роботу і заробити більше д0ларів в режимi oн-лайн, прoстo перейдіть зa цим пoсиланням і дoтримуйтесь деталей ....... ..... >>>>>>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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