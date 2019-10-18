У мікробікіні: в мережі з'явилися фото відпочинку Усика з дружиною

Українець Олександр Усик після успішного дебюту в суперважкій ваговій категорії залишився відпочивати в США.

Наш співвітчизник 12 жовтня переміг технічним нокаутом американця Чазза Візерспуна, чим викликав захоплення серед експертів. Відразу після поєдинку Усик не став повертатисядо України, а вирішив відпочити в США.

Олександр разом з дружиною катаються на яхті, купаються в океані і весело проводять час. Відповідні знімки були розміщені на сторінці Вelowthebeltboxing в соціальній мережі Instagram.

Олександр Усик з дружиною Катериною Instagram Belowthebeltboxing

Олександр Усик з дружиною Катериною Instagram Belowthebeltboxing

Відзначимо, що колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі прибув до Філадельфії, де вирішив підтримати свого друга і співвітчизника Олександра Гвоздика. Напівтяж проводить об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик влаштував дике шоу на зважуванні Олександра Гвоздика та Артура Бетербієва.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!