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18 жовтня • оновлено в 19:20
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У мікробікіні: в мережі з'явилися фото відпочинку Усика з дружиною

1.3т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик після успішного дебюту в суперважкій ваговій категорії залишився відпочивати в США.

Наш співвітчизник 12 жовтня переміг технічним нокаутом американця Чазза Візерспуна, чим викликав захоплення серед експертів. Відразу після поєдинку Усик не став повертатисядо України, а вирішив відпочити в США.

Олександр разом з дружиною катаються на яхті, купаються в океані і весело проводять час. Відповідні знімки були розміщені на сторінці Вelowthebeltboxing в соціальній мережі Instagram.

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Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик з дружиною Катериною

Instagram Belowthebeltboxing

Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик з дружиною Катериною

Instagram Belowthebeltboxing

Відзначимо, що колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі прибув до Філадельфії, де вирішив підтримати свого друга і співвітчизника Олександра Гвоздика. Напівтяж проводить об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик влаштував дике шоу на зважуванні Олександра Гвоздика та Артура Бетербієва.

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Особа
Олександр Усик
Місце
США
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