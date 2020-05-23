У мережі з'явилися раніше неопубліковані домашні фото Курніковою
У грудні 1999 року в ЗМІ з'явилася інформація про заручини 28-річного хокеїста "Флориди" Павла Буре і 18-річної тенісистки Анни Курнікової.
В цей час в Майамі у справах редакції опинилися оглядач " СЕ " і фотокореспондент Олександр Вільф.
Отримавши запрошення в хмарочос "Портофіно Тауер", де влаштувалися сім'ї Буре і Курникових, вони зробили репортаж про життя зірок.
Анна, як тільки бачила фотокамеру, напружувалася і вимовляла: "Заберіть від мене це!" Навіть граючи в теніс зі своїм другом, Курнікова боковим зором тримала об'єктив в поле зору.
Лише після обіцянки журналістів не робити ніяких знімків без її згоди, вона злегка розслабилася. Мас-медіа уважно стежили за кожним кроком російської красуні і знімки з'явилися в мережі лише недавно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас стали батьками втретє.