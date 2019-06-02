У мережі знайшли відверті фото моделі, яка вибігла роздягненою на фіналі Ліги чемпіонів

Дівчиною, яка роздягненою вибігла під час фінального матчу Ліги чемпіонів, виявилася американська модель Кінсі Воланскi, яка знімалась для Maxim і Sports Illustrated.

Вона зуміла прорватися через кордон поліції з трибуни за воротами і добігти до центру поля, де її нарешті впіймали стюарди і повели в підтрибунне приміщення.

У мережі небайдужі вболівальники моментально знайшли її Instagram, в якому опинилося безліч пікантних знімків.

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Кінсі Воланскi Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

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