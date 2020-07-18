У мережі показали, як Шевченко з Пазік відпочиває в Італії

Максим Іншаков Роздягальня 16:19, 18.07.2020 Оновлено: 16:46, 18.07.2020

Головний тренер збірної України з футболу своє міжсезоння проводить в Апулії. Видання tribuna.com представило фотографії знаменитого наставника, якi були зібрані з різних акаунтів в соціальних мережах.

У кадрі щасливий і засмаглий Шева позує разом зі своєю дружиною Крістен Пазік і синами на італійському курорті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися знімками української легенди.

Андрій Шевченко з дружиною Крістен Пазік і синами Джорданом, Крістіаном, Олександром і Райдер-Габріелем
tribuna.com
Сини Андрія Шевченка відпочивають із батьком в Італії
tribuna.com
Андрій Шевченко
tribuna.com
Андрій Шевченко з сім'єю
tribuna.com
Андрій Шевченко в компанії дружини і знайомих
tribuna.com
Андрій Шевченко з дітьми
tribuna.com
Діти Андрія Шевченка
tribuna.com
Андрій Шевченко в Італії
tribuna.com
Андрій Шевченко зі знайомими в Апулії
tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Андрій Миколайович продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України в липні 2016 року, змінивши на посту Михайла Фоменка після невдачі на Євро-2016. Під керівництвом Шевченка українці вийшли на чемпіонат Європи-2020.

Андрій Миколайович як тренер національної команди провів 33 гри, в яких здобув 19 перемог і зазнав 5 поразок.

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