У мережі показали, як Шевченко з Пазік відпочиває в Італії

Головний тренер збірної України з футболу своє міжсезоння проводить в Апулії. Видання tribuna.com представило фотографії знаменитого наставника, якi були зібрані з різних акаунтів в соціальних мережах.

У кадрі щасливий і засмаглий Шева позує разом зі своєю дружиною Крістен Пазік і синами на італійському курорті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися знімками української легенди.

Андрій Шевченко з дружиною Крістен Пазік і синами Джорданом, Крістіаном, Олександром і Райдер-Габріелем tribuna.com

Сини Андрія Шевченка відпочивають із батьком в Італії tribuna.com

Андрій Шевченко tribuna.com

Андрій Шевченко з сім'єю tribuna.com

Андрій Шевченко в компанії дружини і знайомих tribuna.com

Андрій Шевченко з дітьми tribuna.com

Діти Андрія Шевченка tribuna.com

Андрій Шевченко в Італії tribuna.com

Андрій Шевченко зі знайомими в Апулії tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Андрій Миколайович продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України в липні 2016 року, змінивши на посту Михайла Фоменка після невдачі на Євро-2016. Під керівництвом Шевченка українці вийшли на чемпіонат Європи-2020.

Андрій Миколайович як тренер національної команди провів 33 гри, в яких здобув 19 перемог і зазнав 5 поразок.