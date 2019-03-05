У мережі показали, як фітнес-моделі обманюють в Instagram

Популярна російська фітнес-модель Наталія Зіброва на своєму прикладі продемонструвала, як в реальності виглядають фітоняшкі.

Дівчина, яка в Instagram розміщує знімки з опуклими формами, насправді не володіє нічим видатним. У мережі з'явилися кадри з тренування спортсменки, де вона не встала в вдалу позу і не використовувала фотошоп.

На такий фотографії п'ята точка дівчини помітно меншого розміру, навіть не дивлячись на спеціальні лосини з пуш-ап ефектом.

Наталя Зіброва в Instagram Instagram

Наталя Зіброва в реальному житті Instagram

Користувачі в коментарях обурюються таким обманом.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитись з іншими фотками фітоняшкі, на яких вона зображена виключно з потрібних ракурсів.

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Наталя Зіброва Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита фітнес-блогер Анна Вікторія у якій в Instagram більш 1.2 млн передплатників спробувала довести, що все "ідеальні" спортсменки з соцмереж, насправді продукт вдалого поєднання пози, ракурсу і світла.

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