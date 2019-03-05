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У мережі показали, як фітнес-моделі обманюють в Instagram

17.5тЧитати матеріал російською

Популярна російська фітнес-модель Наталія Зіброва на своєму прикладі продемонструвала, як в реальності виглядають фітоняшкі.

Дівчина, яка в Instagram розміщує знімки з опуклими формами, насправді не володіє нічим видатним. У мережі з'явилися кадри з тренування спортсменки, де вона не встала в вдалу позу і не використовувала фотошоп.

На такий фотографії п'ята точка дівчини помітно меншого розміру, навіть не дивлячись на спеціальні лосини з пуш-ап ефектом.

Наталя Зіброва в Instagram

Наталя Зіброва в Instagram

Instagram

Наталя Зіброва в реальному житті

Наталя Зіброва в реальному житті

Instagram

Користувачі в коментарях обурюються таким обманом.

У мережі показали, як фітнес-моделі обманюють в Instagram
У мережі показали, як фітнес-моделі обманюють в Instagram
У мережі показали, як фітнес-моделі обманюють в Instagram

OBOZREVATEL пропонує ознайомитись з іншими фотками фітоняшкі, на яких вона зображена виключно з потрібних ракурсів.

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Наталя Зіброва

Наталя Зіброва

Instagram

Новини
Російська чемпіонка показала, як на Олімпіаді-2018 збірна Росії весь час дурила МОК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита фітнес-блогер Анна Вікторія у якій в Instagram більш 1.2 млн передплатників спробувала довести, що все "ідеальні" спортсменки з соцмереж, насправді продукт вдалого поєднання пози, ракурсу і світла.

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Тема
Дієти та фітнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Силикон+силикон+силикон-мозги.
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