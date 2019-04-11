У мережі показали особисті фото подруги новачка "Динамо"

Після того, як київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з 27-річним уругвайським форвардом Карлосом де Пеной, особисте життя футболіста потрапила під пильний погляд уболівальників.

Блогери розкопали знімки з Instagram Карлоса і його подруги - Елайзи Валескi.

Дівчина не дуже соціально активна - в її аккаунт немає "оголення" і майже немає cелфі. Багато знімків з подорожей і зустрічей з друзями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на уругвайську красуню.

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Елайза Валеска Tribuna.com

Новини Дочка Кафельникова показала голі фото з відпочинку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що київський клуб погодив трансферну вартість півзахисника Че Че з бразильським клубом "Сан-Паулу".

Не сидять склавши руки і головні конкуренти динамівців. 28 лютого Донецький "Шахтар" підписав контракт з 19-річним атакуючим півзахисником молодіжної збірної Бразилії Тете.

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