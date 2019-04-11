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У мережі показали особисті фото подруги новачка "Динамо"

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Після того, як київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з 27-річним уругвайським форвардом Карлосом де Пеной, особисте життя футболіста потрапила під пильний погляд уболівальників.

Блогери розкопали знімки з Instagram Карлоса і його подруги - Елайзи Валескi.

Дівчина не дуже соціально активна - в її аккаунт немає "оголення" і майже немає cелфі. Багато знімків з подорожей і зустрічей з друзями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на уругвайську красуню.

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

Елайза Валеска

Елайза Валеска

Tribuna.com

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Особа
Карлос де Пена
Тег
ФК Динамо Київ
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