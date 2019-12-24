"У дитинстві займалася груповим сексом": ексдружина хокеїста збірної Росії потрапила в скандал

Олена та Ігор Зайцеви, батьки російського хокеїста "Оттави" Микити Зайцева, стали учасниками передачі з Андрієм Малаховим, де засудили дії своєї колишньої невістки Маргарити.

Микита і Маргарита Зайцеви Instagram Маргарити Зайцевої

Микита і Маргарита Зайцеви Instagram Маргарити Зайцевої

"У дитинстві її відправили вчитися в Лондон, але довелося в підсумку відкликати звідти. Почала займатися груповим сексом. І це все викладалося в соцмережі. Це стало відомо її батькам. Я не знаю, як нашій сім'ї відмитися від цієї людини. Реально небезпечно залишати з нею дітей. Вона їх цими губами цілує, може і заразити. Це ж реально небезпечно!" – цитує sport24 Олену Зайцеву в ефірі шоу Андрія Малахова.

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

За словами свекрухи, діти беруть ножиці, відстригають один одному волосся.

"Вона не стежить за дітьми. Вони о 8 прокидаються, вона – об 11. Все, що завгодно може бути. Я згодна, що, можливо, її не можна позбавляти материнських прав. Але довіряти їй дітей дуже небезпечно. Старша дівчинка просто боїться свою маму. У неї бували напади агресії. Для мене це не дівчина і не мати. Це дівчина легкої поведінки, скажу м'яко. В цієї овечки, яка робить із себе невинну жертву, живе такий монстр", – зазначила Олена.

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Ігор Зайцев підтримав дружину, розповівши про інші деталі розгульного способу життя Маргарити.

"Кількість хлопців, яких вона змінювала, настільки величезна. Вона писала, що все це для неї величезний досвід: велика кількість алкоголю, травм і емоцій. Це вона писала в 14-річному віці", – сказав в ефірі передачі батько Зайцева.

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Микита і Маргарита одружилися в 2015 році, а в 2016 та 2017 роках рр. у їхній родині народилися дві доньки. Деякий час тому стало відомо, що пара розлучилася, а ексдружина захисника "Оттави" зажадала третину доходу на дітей і десять мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ) на місяць на себе. Зайцев і його колишня дружина оскаржують батьківські права на їх дітей.

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Маргарита Зайцева Instagram Маргарити Зайцевої

Як повідомляв OBOZREVATEL, спортивний агент Дарина Шишканова в ефірі передачі "Андрій Малахов. Прямий ефір" звинуватила колишню дружину спортсмена Маргариту в зрадах і бажанні нажитися за рахунок дітей.

6 грудня Зайцев прилетів до Москви, де серед білого дня за допомогою напарників викрав дітей у своєї колишньої дружини.

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