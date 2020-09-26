У чемпіонки UFC і її дружини народилася дитина. Фотофакт

Максим Іншаков Роздягальня 21:15, 26.09.2020

У чемпіонки UFC у двох вагових категоріях Аманди Нуньєс і її дружини Ніни Ансарофф народилася дитина

Як повідомила бразилійка у себе в Twitter це дівчинка.

"Немає слів", – підписала фото Нуньєс, на якому Ансарофф зображена в лікарні разом з новонародженою.

Аманда Нуньєс відразу після пологів
Instagram Аманди Нуньєс
Аманда Нуньєс з новонародженою
Instagram Аманди Нуньєс

У вересні Нуньєс знялася топлес з вагітною Ансарофф. На кількох фото видно, як спортсменки сидять обнявшись в ліжку. Фото захопили фанатів.

Нуньєс - володарка чемпіонського пояса UFC напівлегкій і найлегшій вазі. На її рахунку 24 поєдинки за правилами ММА, 20 перемог і чотири поразки. Ансарофф - також боєць, що виступає під егідою промоушену. Всього в її активі 16 боїв, з яких вона виграла десять і шість - програла. У жовтні минулого року американка вирішила призупинити кар'єру, щоб спробувати зачати першу дитину.

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