У чемпіонки UFC і її дружини народилася дитина. Фотофакт

У чемпіонки UFC у двох вагових категоріях Аманди Нуньєс і її дружини Ніни Ансарофф народилася дитина

Як повідомила бразилійка у себе в Twitter це дівчинка.

"Немає слів", – підписала фото Нуньєс, на якому Ансарофф зображена в лікарні разом з новонародженою.

У вересні Нуньєс знялася топлес з вагітною Ансарофф. На кількох фото видно, як спортсменки сидять обнявшись в ліжку. Фото захопили фанатів.

Нуньєс - володарка чемпіонського пояса UFC напівлегкій і найлегшій вазі. На її рахунку 24 поєдинки за правилами ММА, 20 перемог і чотири поразки. Ансарофф - також боєць, що виступає під егідою промоушену. Всього в її активі 16 боїв, з яких вона виграла десять і шість - програла. У жовтні минулого року американка вирішила призупинити кар'єру, щоб спробувати зачати першу дитину.