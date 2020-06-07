У бігунки Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя народилася дочка

Максим Богданов роздягальня 14:51, 7.06.2020

У дворазової олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя, з якою вона в шлюбі з 2017 року, народилася дочка, повідомляє Daily Sun.

Південноафриканська бігунка вже виклала кілька фото дитячого одягу і кросівок, а також опублікувала листівку із зображенням одягу для новонародженого і написом baby.

Кастер Семеня
@ castersemenya800m

Дружина Семені Виолет Рассебоя в соцмережах називає себе мамою Ори, що може говорити про ім'я дочки.

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя
@ castersemenya800m
Кастер Семеня
@ castersemenya800m
Кастер Семеня
@ castersemenya800m

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кастер не допустили на чемпіонаті світу-2019 з легкої атлетики. Причиною став зашкалює рівень чоловічого гормону в організмі атлетки.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

У Запоріжжі на взуттєвій фабриці "Міда" трапилася пожежа: подробиці

Свята Трійця 2020: чого не можна робити у П'ятидесятницю

Є два критерії: Зеленський сказав, як виберуть кандидата в мери Києва від "Слуги народу"

У селі на Буковині коронавірус спалахнув з новою силою: всі аналізи позитивні

У Тернополі миші з'їли марихуану-речовий доказ: підозрюваного довелося відпустити