У дворазової олімпійської чемпіонки з легкої атлетики Кастер Семені і її дружини Виолет Рассебоя, з якою вона в шлюбі з 2017 року, народилася дочка, повідомляє Daily Sun.

Південноафриканська бігунка вже виклала кілька фото дитячого одягу і кросівок, а також опублікувала листівку із зображенням одягу для новонародженого і написом baby.

Кастер Семеня @ castersemenya800m

Дружина Семені Виолет Рассебоя в соцмережах називає себе мамою Ори, що може говорити про ім'я дочки.

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя @ castersemenya800m

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя @ castersemenya800m

Кастер Семеня (ліворуч) і Віолет Рассебоя @ castersemenya800m

Кастер Семеня @ castersemenya800m

Кастер Семеня @ castersemenya800m

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кастер не допустили на чемпіонаті світу-2019 з легкої атлетики. Причиною став зашкалює рівень чоловічого гормону в організмі атлетки.