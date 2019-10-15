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15 жовтня • оновлено в 22:59
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"Нічого собі!" Цуренко збентежила Instagram гарячим фото

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Третя ракетка України Леся Цуренко викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram, розмістивши знімки з відпочинку в іспанській Марбельї.

У кадрі задоволена і розслаблена спортсменка у відвертому купальнику ніжиться на березі Середземного моря.

Фоловери дівчини не змогли встояти перед її фотографіями, зазначивши розкішні форми українки. Деякі юзери змогли лише написати захоплені вигуки.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

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19-річна знаменита українська тенісистка похвалилася фото без білизни

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Цуренко викликала справжній шквал коментарів у Instagram, виклавши пікантний знімок.

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Особа
Леся Цуренко
Місце
Іспанія Марбелья
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