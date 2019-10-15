"Нічого собі!" Цуренко збентежила Instagram гарячим фото

Третя ракетка України Леся Цуренко викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram, розмістивши знімки з відпочинку в іспанській Марбельї.

У кадрі задоволена і розслаблена спортсменка у відвертому купальнику ніжиться на березі Середземного моря.

Фоловери дівчини не змогли встояти перед її фотографіями, зазначивши розкішні форми українки. Деякі юзери змогли лише написати захоплені вигуки.

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Цуренко викликала справжній шквал коментарів у Instagram, виклавши пікантний знімок.

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