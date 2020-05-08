Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Цілилася в голову: дружина погрожувала знаменитому американському футболісту Ерлу Томасу

751
Читати матеріал російською

Дружина американського гравця Національної футбольної ліги США (НФЛ) Ерла Томаса, який став переможцем Супербола-2013, Ніна ледь не застрелила свого чоловіка, викривши його зраду.

Як повідомляє видання The Guardian, вона відстежила місцезнаходження спортсмена і приїхала на знімну квартиру в місті Остін, штат Техас. Там вона застала Ерла та його брата Сета в ліжку з двома дівчатами. Ніна зізналася, що цілилася в голову чоловіка, але хотіла лише налякати його. У свідченнях поліції написано, що вона витягла з пістолета магазин, але не знала, що в ньому залишався один патрон.

Ніна і Ерл Томас

Ніна і Ерл Томас

KXAN.com

Направивши зброю на чоловіка, Ніна вдарила його вільною рукою по обличчю, після чого він зумів відібрати у неї пістолет і попросив коханку зателефонувати в поліцію. Футболіст не був заарештований, а його дружину випустили під заставу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський футболіст Рокуан Сміт порушив карантин, влаштувавши вечірку з відомою порноактрисою.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "НФЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
НФЛ американський футбол
Місце
США Остін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку