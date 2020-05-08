Дружина американського гравця Національної футбольної ліги США (НФЛ) Ерла Томаса, який став переможцем Супербола-2013, Ніна ледь не застрелила свого чоловіка, викривши його зраду.

Як повідомляє видання The Guardian, вона відстежила місцезнаходження спортсмена і приїхала на знімну квартиру в місті Остін, штат Техас. Там вона застала Ерла та його брата Сета в ліжку з двома дівчатами. Ніна зізналася, що цілилася в голову чоловіка, але хотіла лише налякати його. У свідченнях поліції написано, що вона витягла з пістолета магазин, але не знала, що в ньому залишався один патрон.

Ніна і Ерл Томас KXAN.com

Направивши зброю на чоловіка, Ніна вдарила його вільною рукою по обличчю, після чого він зумів відібрати у неї пістолет і попросив коханку зателефонувати в поліцію. Футболіст не був заарештований, а його дружину випустили під заставу.

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